Cinayetleri planlı şekilde işledi iddiası

Konya’nın Seydişehir ilçesinde Bekir Doğan, 30 Aralık 2023’te boşandığı eşi Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan’ı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Doğan’ın yargılandığı davanın ilk duruşması önceki hafta Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 02.05.2024 - 04:00
Cinayetleri planlı şekilde işledi iddiası
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Duruşmada savcılık, “kendini savunamayacak durumda olan eski eşi ve kızı öldürme” sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi yönünde mütalaa verdi. Duruşma 7 Haziran tarihine ertelendi. 

Önce Çocuklar ve Kadınlar? Derneği avukatlarından Arzu? Sena Topuz, Ayşe Gezer ile? kızı Gözde Nur Doğan’ın? uyurken öldürüldüğünü ?belirtti. Topuz, “Olay yeri ?inceleme tutanaklarını? incelediğimizde ikisinin de kendi yataklarında ve sırtüstü? vaziyette yatar şekilde öldürüldüğünü görüyoruz. Odalarda bir boğuşma ve kaçma izi yok. Tamamen planlanmış? ve büyük bir soğukkanlılıkla işlenmiş cinayetler. Savcılık sanığın eski eşi?ve kızını kasten öldürmesi sebebiyle cezalandırılmasını istedi. Uyurken öldürmeleri sebebiyle maktullerin kendini savunamayacak durumda bulunmaları da gözetilerek ağırlaştırılmış halden cezalandırılması istendi. Mütalaa bu değerlendirmeler bakımından çok doğru. Bunlara ek olarak tasarlamanın varlığı da gözetilerek hüküm kurulması gerekir” ifadelerini kullandı. 


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