Gelecek Partisi’nden altılı masayı ‘erken seçim’ için uyardı: 'Seçim Yasası askıya alınabilir'

28 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, önceki gün yaptığı açıklamada, yeni Seçim Yasası’nın yürürlük tarihinin öncesini işaret ederek “Nisan başına kadar yapılacak seçimi erken seçim görür, ‘evet’ deriz. O tarihten sonra yapılacak seçim, tamamen AKP’nin siyaset mühendisliğinin sonucu olacak bir seçimdir. O zaman kendi göbeklerini kendi kessinler” ifadelerini kullanmıştı. Mayısta yapılacak bir “erken seçime” kapıları kapatan CHP’ye, Gelecek Partisi (GP) Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’dan “uyarı” geldi. Özdağ, “Bazı muhalefet temsilcilerinin nisan başında yapılacak bir erken seçime olumlu bakmaları, iyi niyetli lakin eksik bir yaklaşım. Kararları ile sorumsuz kurum olan YSK’nin tavrı belliyken böyle bir teklif sadece iktidarın elini güçlendirir” dedi. Özdağ, şunları söyledi:

“Siz, nisan başında mevcut Seçim Yasası ile girileceğini düşündüğünüz bir erken seçimin hayalini kurarken iktidar, YSK’ye vereceği bir dilekçe ile normalde bir yıl sonra yürürlüğe girecek yeni Seçim Yasası’nda bazı hükümlerin seçmen iradesine halel getirmeyeceğinden bahisle, ilan edilen seçimde de uygulanmasını talep eder.”

Özdağ, mevcut anayasada “Cumhurbaşkanının iki kez seçilebileceğine” yönelik hükme de dikkat çekti. Mevcut anayasaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yeniden cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini” dile getiren Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “AKP, iktidara geldiğinden bu yana mevcut anayasanın 70 maddesini değiştirmiş. Peki mevcut anayasada ‘üç kez seçilir’ gibi bir hüküm var mı? Anayasanın tümünü mü değiştirdiler? Yani iktidarın neler yapabileceğini hesaba katmamız lazım. Yeni Seçim Yasası, 7 Nisan’dan sonra geçerli. Yasanın Meclis’ten son çıkan haliyle seçime gidilir. Eski Seçim Yasası’nın uygulanması için önümüzde üç ay var: şubat, mart ve nisan. Son 60 gün içinde erken seçim için karar alınması gerekiyor. Diyelim ki karar aldılar. YSK bir dilekçe verir ve ‘Seçimleri, yeni Seçim Yasası’na göre yapıyoruz’ der. YSK’nin kararları tartışılamayacağından uyanık olmak gerekli.”