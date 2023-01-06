Altılı masa, Gelecek Partisi ev sahipliğinde 10’uncu toplantısını düzenledi: Birliktelik sürüyor mesajı

06 Ocak 2023 Cuma, 04:00

6’lı masanın liderleri dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane’de yapılan miting sonrası ilk defa Gelecek Partisi ev sahipliğinde bir araya geldi.

Liderler toplanmadan önce İYİ Parti ve CHP arasında Saraçhane’de yapılan miting nedeniyle tartışma olduğu iddiası konuşuldu. Ancak iki partinin liderlerinin baş başa Ahlatlıbel’de yaptığı görüşmeyle tartışmalar duruldu.

Liderlerin buluşması öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun artık bu buluşmada cumhurbaşkanı adaylığının konuşulacağını söylemesi ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Bababacan’ın da “6’lı masa beni desteklerse hem seçilebilirim hem de en iyi şekilde yaparım” açıklaması da buluşma öncesi en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

İKTİDARA BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ

Yaşanan bu tartışmaların eşliğinde dün Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ev sahipliğinde yapılan zirveye ilk olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Sonrasında sırasıyla Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve SP lideri Temel Karamollaoğlu geldi. Akşener Gelecek Partisi’ne girerken, çevredeki binalarda oturan yurttaşlar alkışlarla ona destek verdi. Liderlerin dokuz saati aşan zirvesinde başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifinden cumhurbaşkanı adaylığına, ortak hükümet programından güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritasına kadar pek çok konu ele alındı. Başörtüsü yasa teklifi konusunda “iktidar samimiyse bu düzenlemeler konusunda muhalefetten gelecek önerilere ön yargısız şekilde yaklaşsın. Uzlaşmayla çıkaralım” ifadesi kullanıldı.

Zirvenin ardından, “Hükümet programının 30 Ocak’ta tanıtılacağı” belirtildi. Bir sonraki zirvenin ise 26 Ocak’ta Akşener’in ev sahipliğinde yapılacağı öğrenildi.

"YARININ TÜRKİYESİ İÇİN CESARET ZAMANI"

Gelecek Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelen altılı masa liderleri, “Yarının Türkiyesi İçin Cesaret Zamanı” başlığıyla ortak bir video paylaştı. Videoda altı genel başkanın kısa açıklamalarına yer verildi. Genel başkanların açıklamaları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: Temiz bir Türkiye, aydınlık bir Türkiye, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz, hep beraber inşa edeceğiz.

Ali Babacan: Bu toprakların insanı ne badirelerden, ne krizlerden, ne afetlerden, ne savaşlardan çıkarttı bu ülkeyi. Yine başaracağız. El ele, omuz omuza hep birlikte başaracağız.

Gültekin Uysal: Milletin gücü, azmi, kararlılığı her daim önüne örülmüş o duvarları yıkıp atmıştır.

Ahmet Davutoğlu: Geçmişe değil geleceğe, nefrete değil sevgiye, öfkeye değil merhamete, korkuya değil ümide ayarlıyız.

Meral Akşener: 2023’te milletimizle birlikte öyle bir tarih yazacağız ki 1923’te kavuştuğumuz bayram havası memleketimize yeniden yayılacak.

Temel Karamollaoğlu: Ülkemizin problemlerine çözüm üretmek adına bir yola çıktık. Bu masada sadece altı genel başkan yok. 85 milyon insanımız bu masada oturmaktadır.