Ciner Grubu Londra’da açıklama yaptı: ‘Hiçbir şekilde etkilenmemiştir’

Yürütülmekte olan Can Holding soruşturması kapsamında, Türkiye’deki bazı şirketlerine kayyum atanan ve kurucusu Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan Ciner Grubu Londra’da açıklama yaptı.

Merkezi Londra’da bulunan WE Soda’dan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“WE Soda, hissedarı (Turgay Ciner) ile Ciner Grubu bünyesindeki bazı şirketlerle ilgili olarak Türkiye'de devam eden hukuki soruşturmayı not eder.

WE Soda, soruşturma kapsamındaki hususlarda herhangi bir rol oynamamakta olup soruşturmaya katılmamız talep edilmemiştir. İşletmemiz, soruşturmaya dahil olan şirketlerden bağımsız olarak faaliyet göstermekte olup, Türkiye ve küresel operasyonlarımız hiçbir şekilde etkilenmemiştir.

WE Soda ve Ciner Grubu, en yüksek yönetim standartlarına uygun hareket eder. Ciner Grubu medya varlıklarının satış sözleşmesinin, Türkiye Rekabet Kurumu ve diğer ilgili Türk devlet düzenleyici kurumlarından izin alınması koşuluyla Aralık 2024'te imzalandığını hatırlatırız. Üç aylık düzenleyici incelemenin ardından satış, 20 Mart 2025 tarihinde ilgili Türk makamlarından izin alınarak 24 Nisan 2025 tarihinde tamamlanmıştır. İşlem, o tarihte belgelendirildiği ve onaylandığı üzere, yürürlükteki yasal ve düzenleyici standartlara tam olarak uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Ciner Grubu’nun, söz konusu medya varlıklarının satışı dışında alıcı grupla herhangi bir bağlantısı veya ticari ilişkisinin bulunmadığı da not edilmelidir.”