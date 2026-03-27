Cinsel birliktelik ilanı ile yağma ve dolandırıcılık: 11 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yürütülen soruşturmada, kadın şüphelilerin ilanlar üzerinden ulaştıkları mağdurları ikametlerine çağırdıkları, kapının açılmasıyla birlikte içeri giren suç ortaklarının silah göstererek mağdurları darbettiği ve değerli eşyalarını zorla aldıkları belirlendi.

Bazı olaylarda ise cinsel birliktelik vaadiyle mağdurların paralarının hileli yöntemlerle ellerinden alınarak dolandırıcılık yapıldığı saptandı.

20 AYRI OLAYDA 23 ŞÜPHELİ

Tespit edilen 20 ayrı olayla ilgili 23 şüpheli hakkında 24 Mart 2026 tarihinde gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 şüpheli ve 1 suça sürüklenen çocuk yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü ve 1 suça sürüklenen çocuk için tutuklama, diğerleri ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Hakimlikçe yapılan sorgulama sonucunda 11 şüpheli tutuklanırken, suça sürüklenen çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.