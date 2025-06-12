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Cinsel içerikli görüntü paylaşan 2 kişi sopayla darbedildi!

Cinsel içerikli görüntü paylaşan 2 kişi sopayla darbedildi!

12.06.2025 11:47:00
Güncellenme:
DHA
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Cinsel içerikli görüntü paylaşan 2 kişi sopayla darbedildi!

Adana'da tanınmamak için kask takan İ.A., sosyal medya hesaplarından cinsellik içeren paylaşım yaptığı ileri sürülen 2 genci otoyol kenarına götürüp sopayla darbetti.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşayan, ismi öğrenilemeyen 2 kişi, iddiaya göre sosyal medya hesaplarında cinsellik içerikli paylaşım yaptı.

Paylaşımı gören İ.A., 2 genci yanına alıp Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü. Tanınmamak için motosiklet kaskı takan İ.A., tartıştığı 2 genci sopayla darbetti.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Darbedilen gençlerin “Kurban olayım yapma” diyerek ağladığı görüldü.

Olayın ardından bölgeden ayrılan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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