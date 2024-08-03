'Cinsel istismar' suçundan cezası bulunuyordu: Yakalandı
Ankara'da hakkında 'cinsel istismar' suçundan kesinleşmiş 47 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.Y., jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, 4 çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan hakkında 47 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
M.Y.'nin Keçirören ilçesindeki adreste saklandığı belirlendi. M.Y., eve düzenlenen baskında yakalandı.
M.Y., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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