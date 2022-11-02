'Cinsel istismardan' tutuklanan antrenör için istenen ceza belli oldu
Mersin'de yaşları 12 ile 15 arasında değişen 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan futbol antrenörü H.B. (63) hakkında 90 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Mersin'deki bir amatör futbol kulübünde antrenör H.B., 2021 ve 2022 yılların aynı okuldan 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Çocukların okuldaki rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıkan istismar olayının ardından antrenör H.B. tutuklandı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
H.B., hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, Mersin 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, H.B.'nin çocukların okuluna giderek futbol maçlarını izlediği, bu şekilde iletişim kurduğu ve tanıştıkları belirtildi.
İddianamede çocukların, H.B. tarafından çeşitli şekilde cinsel istismara maruz kaldıkları, H.B.'nin ise iddiaları reddettiği ifadeleri yer aldı. Savcılık, H.B.'nin ayrı ayrı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Dava, aralık ayında görülmeye başlanacak.
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