Cinsel saldırıya uğrayan ve öldürülen Ayşe İnceyol'un davası görüldü: Ayşe ‘hayır’ dediği için öldürüldü

Muş’un Korkut ilçesinde Ayşe İnceyol, Cihan Oral tarafından bir yıl önce sokak ortasında kaçırılarak cinsel saldırıya uğradı. İnceyol ailesinin evine sığınırken fail Cihan Oral ve yanındaki kişi, mutfak penceresinden eve girerek ateşli silah ve kesici aletlerle Ayşe İnceyol ile baba Musa ve ağabeyi Neytullah İnceyol’u katletti. Anne N.İ’yi de ağır yaraladı. Cihan Oral ve olay günü yanında olduğu öne sürülen Ahmet Aksu’nun yargılandığı davanın duruşması önceki gün görüldü. Ancak Oral, kırmızı bülten çıkarılmasına karşın yakalanamadı.

Duruşmada savunma yapan sanık Aksu, “Benim tek hatam Cihan isimli şahsı tanımaktır. Bu olayın içerisine nasıl dahil olduğumu bilmiyorum. Olay yerinde yoktum. Cihan'ın yakalanmıyor olması nedeniyle benim tutukluluk halim uzamaktadır ve kendimi bir türlü aklayamamaktayım. Çok mağdurum, aile hayatım bitti” dedi. Ayşe İnceyol’un annesi N.İ., ise söz alarak, “Cihan Oral ve Ahmet Aksu ikamet ettiğimiz eve geldi. Kendileri bizi öldürmek için gelmişlerdi. Olay sırasında Ahmet Aksu'nun gözleri görünecek şekilde yüzü kapalıydı. Kızım Ayşe, Cihan'a ‘ailemi öldürme beni kaçır’ dedi. Cihan da ona ‘hayır ben seni kaçırmaya değil, onları öldürmeye geldim’ dedi. Ayrıca Cihan bana 'seni öldürmeyeceğim, sen bunların acısıyla yaşayacaksın' dedi. Şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum" dedi. Mahkeme, Sanık Aksu’nun tutukluluk halinin devamına karar verirken, kırmızı bülten ile aranan sanık Oral hakkındaki yakalama emrinin akıbeti için müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma ise 25 Eylül tarihine ertelendi.

ÖNLEM ALINSAYDI AYŞE VE AİLESİ YAŞIYORDU

Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan ve davanın takipçisi olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Çisel Demirkan Sakallı, “ Ayşe kendisine yapılan saldırıya, sessiz kalmadığı için hem kendisi hem de ailesi taranarak öldürüldü ne yazık ki. Ayşe diğer kadınlar gibi hayır dediği için, kuma olmayı kabul etmediği için öldürüldü. Ayşe'nin ölümünün üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti ancak katil hala bulunamadı. Katilin en son Bursa tarafında görüldüğünün tespiti yapılıyor ama buna dair herhangi bir işlem yapılmıyor” dedi.

Önlem alınmadığına vurgu yapan Sakallı, “Ayşe, koruma ve uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, ‘bizi öldürecekler’ demiş olmasına rağmen hiçbir önlem alınmadı. Önlem alınmış olsaydı Ayşe bugün ölmeyecekti. Ayşe tecavüzden şikayetçi olduğunda fail adli kontrol ile bırakılmasaydı bugün aileden hiç kimseyi kaybetmeyecektik. Ayşe'nin rızası var mı yok mu tartışmasına girdikleri için sanık bir aileyi katletti. Aynı şekilde Ayşe'yi korumayanlar bir yılda da Ayşe'nin katilini bulamıyorlar” ifadelerini kullandı.