Çirkin iddialara mahkemeden hapis cezası: Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a hakarette karar

Dava, Manisa 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

Mahkeme Küçükaydın ve Cücü'nün “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 9 ay 25'er gün mahkumiyetine hükmetti.

“İFTİRA ATANLARIN PEŞLERİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIM”

Karar sonrası açıklamada bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, adaletin yerini bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Yazdığı köşe yazısıyla beni ve ailemi hedef alıp alçakça iftiralar atan Ebru Küçükaydın ve Zehra Cücü, Manisa 7. Asliye Mahkemesi’nde görülen dava sonrasında hapis cezası ile cezalandırıldı. Bu iftira furyasına katılan pek çok kişi daha önce de mahkum oldu. Süren davalarım sonucunda hepsi hak ettikleri cezaları alacaklar. İlk gün de söylediğim gibi, iftira atanlar hak ettikleri cezaları alana kadar peşlerini asla ve asla bırakmayacağım.”