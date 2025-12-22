Çirkin tezahüratlarla gündeme gelmişti: Leyla Zana, “Abdullah Öcalan’a özgürlük” mitinginde konuşacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğündeki Demokratik Toplum Platformu'nun, "terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a özgürlük" talebiyle 4 Ocak Pazar günü Diyarbakır’da düzenleyeceği mitinge ilişkin çalışmalar sürüyor.

İstasyon Meydanı’nda yapılacak mitingde konuşmacılar da belli oldu. Konuşmacılar arasında, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bir süre önce İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden tahliye edilen Veysi Aktaş, 2013-2015 yılları arasında yürütülen çözüm süreci sırasında İmralı Sekretaryası’nda görev alan ve 33 yıl tutuklu kalmasının ardından tahliye edilen Çetin Arkaş, Kürt siyasetçi, eski milletvekili Leyla Zana ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar’ın konuşma yapacağı öğrenildi.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT TEPKİ TOPLAMIŞTI

Bursaspor-Somaspor karşılaşmasında taraftarların Leyla Zana'ya yönelik attığı küfürlü tezahürat tepkilere neden olmuştu.