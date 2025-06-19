Çitlekçi, 30 TOGG Talihlisini Açıkladı

Tunçlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye’nin köklü kuruyemiş markası Çitlekçi, 30. kuruluş yılına özel başlattığı 30 TOGG kampanyasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.





Şubat ayında başlayan ve 31 Mayıs’ta tamamlanan kampanya sürecinde Türkiye genelinde milyonlarca kupon toplandı. 13 Haziran’da Ankara’da, noter ve Milli Piyango yetkililerinin gözetiminde gerçekleştirilen çekiliş ile 30 talihli belirlendi.

Çekilişin hemen öncesinde konuşma yapan Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, kampanyanın sadece bir ödül dağıtımı değil; 30 yıl boyunca markaya sadakat gösteren tüm müşterilere karşı bir teşekkür niyeti taşıdığını belirtti. Tunç konuşmasında şu ifadelere yer verdi:





“Bu kampanyanın kalbinde; bizlere yıllardır bağlılıkla eşlik eden müşterilerimize içten bir teşekkür duygusu yer alıyor. Sadece ürün değil; güven, aidiyet ve samimiyet sunan bir yapı inşa etmeye çalıştık. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu çekiliş, bu bağlılığa verdiğimiz dürüst ve şeffaf bir cevaptır.”

Kampanyaya katılım süreci boyunca toplanan kupon sayısının milyonları aştığı bilgisi paylaşılırken, Çitlekçi tarafından yapılan açıklamada çekilişin tamamen açık, denetlenebilir ve kurallara uygun şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

Çekilişle belirlenen 30 talihlinin tam listesi, Çitlekçi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

İŞTE! TOGG KAZANAN TALİHLİLERİN RESMİ SONUÇLARI





Advertorial







