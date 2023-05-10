CNBC Türkiye yayın hayatına yeniden başlıyor

Yayınlanma: 10.05.2023 - 11:33

Güncelleme: 10.05.2023 - 11:42

Kanal, medya ve pazarlama iletişimi de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren İlbak Holding’in girişimiyle yayın hayatına yeniden başlıyor.

Merkezi İstanbul'da bulunacak olan CNBC Türkiye, günde en az 10 saat canlı yayın içeriğiyle finans, ekonomi ve iş dünyası haberlerine yer verecek. Kanalın yayın içeriği, Abu Dhabi, Londra, New York ve Singapur dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki CNBC bürolarının uluslararası yayınlarıyla desteklenecek.

TÜRKİYE'DE YENİDEN İZLEYİCİ KİTLELERİYLE BULUŞTURMAKTAN ÖTÜRÜ HEYECANLIYIZ

NBC International'ın Başkanı ve Genel Müdürü John Casey birleşmeye dair düşüncelerini şöyle aktardı:

"Küresel bir marka olarak, yerel düzeyde iş haberleri, içgörüler ve analizler sunmanın öneminin farkındayız. İlbak Holding ile birlikte CNBC Türkiye'yi müjdelemekten ve CNBC'nin eşsiz ve dinamik içeriğini Türkiye'de yeniden izleyici kitleleriyle buluşturmaktan ötürü çok heyecanlıyız."

"AMACIMIZ TÜRKİYE’DEKİ İŞ DÜNYASININ POTANSİYELİNİ ORTAYA KOYMAK"

İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak ise açıklamasında, "CNBC'yi Türkiye'ye, Türkçe içeriğiyle geri getirmekten mutluluk duyuyoruz. CNBC Türkiye, taahhüt ettiğimiz eksiksiz, tarafsız, doğru bilgi ve haber içeriğiyle hiç şüphesiz ülkemizdeki iş piyasalarında çığır açacaktır. Türkiye, 85 milyonluk nüfusu ve büyüyen yatırımcı tabanıyla hareketli ve çok yönlü bir ekonomiye sahiptir. Amacımız, karar alma süreçlerini kolaylaştıracak gelişmiş bir bilgi akışı sağlamak ve Türkiye'deki iş dünyasının ve piyasaların tüm potansiyelini ortaya çıkarmaktır. CNBC Türkiye, izleyicilerinin sürekli değişen küresel iş ortamında bilinçli kararlar almalarına ve fırsatları yakalamalarına yardımcı olacaktır. Dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye'nin kalkınmasında da önemli bir rol oynayacağına yürekten inanıyorum. CNBC International ile yaptığımız bu güçlü ortaklık, Türk ekonomisinin gücünü ve dinamizmini de gösterecektir” ifadelerini kullandı.