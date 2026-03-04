CNN Türk’ten skandal ‘karışıklık’: Kanaldan açıklama geldi

ABD ile İsrail’in İran saldırıları sürerken, CNN Türk yayınlarından bir skandal yaşandı.

Saldırılara ilişkin sürdürülen yayında CNN Türk Tel Aviv ile Kahramanmaraş’ı karıştırdı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremleri sırasında yıkılan bir binayı ekrana taşıyan CNN Türk, görüntüyü İran’ın Tel Aviv ‘e saldırısı diye verdi. Söz konusu durum sosyal medya fark edildi.

CNN Türk daha önce Ekrem İmamoğlu ile Resul Emrah Şahan’ın isimlerini karıştırmış “Resul Ekrem Şahan” diyerek Resul Emrah Şahan’ın iddianamesini haberleştirmişti.

CNN TÜRK'TEN AÇIKLAMA

Yaşanan skandaldan sonra kanaldan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“CNN TÜRK yayınında İran ile İsrail ve ABD arasında yaşanan savaşa dair yoğun haber trafiği ve haber kanalı rejisinin karmaşası içinde sehven yanlış bir görüntü ekrana gelmiştir. Hatalı olduğu farkedilir farkedilmez de o görüntü ekrandan kaldırılmıştır. Hemen ardından görüntüyü ekrana yansıtan meslektaşlarımızla ilgili kurum içinde soruşturma başlatılmıştır. İnceleme sonucunda ilgili meslektaşlarımızın kurumla ilişiğinin kesilip kesilmeyeceğine karar verilecektir. Benzer bir hatanın tekrarlanmaması için tüm sistem yeniden gözden geçirilmektedir.

Konuyla ilgili CNN TÜRK ailesi olarak üzüntülerimizi belirtiriz.

CNN TÜRK olarak haberin güvenilir ve doğru olması noktasında olağanüstü bir duyarlılık içinde olduğumuzu ve duyarlılığın süreceğini belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…”