Çocuğa cinsel istismar davasında anneye destek nöbeti

Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisinin, üç yaşındayken kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın duruşması sürerken Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, nöbet başlatan anneye destek için İstanbul Anadolu Adliyesi önüne gitti.

Dernek avukatlarından Serenay Yaman, “Yargılama süresince çocuğun üstün yararı ilkesi açıkça ihlal edilmiştir. Çocuğun beyanının defalarca tekrar ettirilmesi, çocuk adalet sisteminin temel ilkelerine aykırdır” dedi.

Anne D.Ş., ise “Yıllardır karanlık bir yapıyla tek başıma mücadele ediyorum. Bu mücadele süresi içerisinde tek başıma bırakıldım. Anne babam önce elimden alındı. Kardeşlerim, tüm ailem elimden alındı. Şimdi de kızım elimden alınmak isteniyor” ifadelerini kullandı.