Çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 21 yıl 10 ay hapis cezası
Ankara’da komşusunun 11 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılanan 52 yaşındaki şahıs, 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.T., avukatı ve yakınları ile mağdur E.S.Ş.'nin avukatı katıldı. Sanık A.T, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
Kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında 'Cebir tehdit kullanarak 12 yaşından küçük mağdura cinsel istismar' suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün, 'Cebir, tehdit kullanarak cinsel amaçla çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanık hükümle birlikte tutuklandı.
Kararın ardından duruşma salonunun önünde taraflar arasında arbede yaşanırken, yurttaşlar polis müdahalesiyle adliye dışına çıkarıldı.
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