Çocuğa istismar davasında üvey anne ve baba beraat etmişti

Yayınlanma: 30.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.06.2024 - 04:00

İstanbul’da D.B. isimli 8 yaşındaki bir çocuğun, babası S.B. ve bir özel üniversitede dekanlık yapan üvey annesi S.B. tarafından istismara uğradığı iddia edildi. Biyolojik anne Ç.B’nin şikâyetiyle açılan davada, baba S.B. ve eşi S.B., kötü muamele, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı iddiasıyla yargılanırken geçen ay İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada beraat kararı verildi. Ardından biyolojik anne Ç.B’nin avukatı Mualla Özyaprak İstinaf mahkemesine başvurdu.

Dilekçede D.B.’nin ifadesinin, D.B.’nin istismara uğradığına ilişkin hastane ve psikolog raporların bulunduğu dile getirildi. Bir çocuğun uğradığı istismar olayının üzerinin örtülmeye çalışılması hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Çocukların üstün yararı da gözetilerek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması gerekmektedir.

