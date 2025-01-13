Çocuğa istismardan tutuklanan müftüye sahip çıktı: Sendika Başkanı’ndan hakaretler… ‘Havlayıp saldırıyorsunuz’

Yayınlanma: 13.01.2025 - 18:55

Güncelleme: 13.01.2025 - 18:57

İmam hatip ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki çocuğu istismara maruz bıraktığı gerekçesiyle Beylikova İlçe Müftüsü İshak Yıldırım tutuklandı.

Bunun ardından Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül 12 yaşındaki çocuğa istismardan tutuklanan müftüye sahip çıkan skandal bir açıklama yayımladı.

“HER YIL ONLARCA MÜFTÜMÜZ 6284 SAYILI İFTİRA YASASININ KURBANI OLUYOR”

Sendika Başkanı Gül müftüye sahip çıkan açıklamasında “Her yıl onlarca din görevlimiz ve müftülerimiz 6284 sayılı iftira yasasının kurbanı oluyor. Özellikle okullarda din derslerine giren onlarca din görevlisi ve müftülerimiz, atılan iftiralar nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşadı. Din görevlilerimizin ve müftülerimizin ortaokul ve liselerde derslere girmelerini istemeyen bazı kişi ve kuruluşlar, hocalarımıza kumpaslar kurarak yalan ve iftiralarda bulunarak tutuklanmalarına neden oldular.

Diyaneti, din görevlilerimizi ve müftülerimizi aziz milletimiz nazarında itibarsızlaştırmak isteyen mihraklar, halk arasında iftira yasası olarak bilinen 6284 sayılı yasa ile bu hedeflerini gerçekleştiriyorlar.

Mil-Diyanet Sen olarak, iftiraya maruz kalan ilçe müftümüzün arkasındayız. Olayın takipçisiyiz. Diyanet, din görevlileri ve müftülerimiz sahipsiz değildir” ifadelerini kullandı.

"HAVLAYIP SALDIRIYORSUNUZ"

Yurttaşların bu skandal açıklamaya tepki göstermesinin ardından bir açıklama daha yapan Gül, "Bu paylaşıma yorum yazan yüzlerce profili inceledim: Büyük çoğunluğu LGBT savunucusu. Samimi değilsiniz. Konu Diyanet olunca kelb sürüsü gibi havlayıp saldırıyorsunuz" dedi.