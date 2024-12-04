Çocuğa istismar suçundan aranan kişi saklandığı evinde yakalandı

Aksaray’da, "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 14 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. saklandığı evde yakalandı.

Çocuğa istismar suçundan aranan kişi saklandığı evinde yakalandı
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IHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 11:27

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan aranan ve 14 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. isimli hükümlüyü düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve TEM ekipleri, cinsel istismar suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan B.E.’nin Aksaray merkezde bir evde saklandığını tespit etti.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda B.E. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan B.E., cezasını çekmek üzere ceza infaz kurumuna sevk edildi.



Etiketler: #aksaray #çocuğa cinsel istismar

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