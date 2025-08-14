Çocuğu bisikletten iterek bileğini kırdı: Uzman çavuş gözaltına alındı

Olay, akşam saatlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bisikletle dolaşan E.T. (10), yolda yürüyen uzman çavuş İ.S.'nin çocuğuna çarptı. Bunun üzerine sinirlenen İ.S., E.T.'yi bisikletten iterek düşürdü. Düşme sonucu çocuğun bileği kırıldı.

Olay yerine gelen yurttaşlar tarafından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan E.T.'nin tedavisi devam ediyor. Çocuğun babası S.T., yaşananlara tepki göstererek, "Çocuğum bisiklet sürerken hafif şekilde uzman çavuşun çocuğuna çarpıyor. Uzman çavuş da çocuğumu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden oldu. Şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.

Görgü tanıklarının olaya şahit olduğu belirtilirken, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, iddialar üzerine uzman çavuşun gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Olayın aydınlatılması için güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.