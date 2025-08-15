Çocuğun kolunu kırmıştı… Uzman Çavuş çocuktan şikayetçi oldu

Hakkari’de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde bisiklet süren 10 yaşındaki E.T, dengesini kaybederek uzman çavuş İ.S.’nin eşi ve çocuklarına çarptı. Olayın ardından taraflar arasında gerginlik yaşandı.

ÇOCUĞU YERDEN YERE FIRLATTI

Görgü tanıklarının ifadesine göre İ.S.’nin çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddia edildi.görgü tanığı İ.K ise, “İsmini olay yerinde öğrendiğim E.T’nin bisikletle yere düştüğünü gördüm. Sonra yine ismini olay yerinde öğrendiğim İ.S. adlı şahsın E.T isimli çocuğu yerden alıp başka bir yere doğru fırlattı” şeklinde ifade verdi. Sağ bileği kırılan E.T, hastanede ameliyata alındı. Ailesi, uzman çavuş hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan İ.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uzman çavuş İ.S. ifadesinde olayın paniğiyle E.T’yi bisikletin üzerinden kaldırdığını ve bisikleti ileriye fırlattığını söyledi. İ.S.'nin ifadesi şu şekilde:

"18:45 sıralarında eşim ve çocuklarım ile Gençlik Spor İl Müdürlüğüne gittim. Burada eşim ve çocuklarım ile yürüdüğüm esnada bir ses duydum ve ismini olay nedeniyle öğrendiğim E.T isimli çocuk şahsın bisiklet ile düşüp çocuğum olan M.S ve E.S’ye arkadan çarptığını gördüm. Çarpmanın etkisi ile çocuklarım yere düştü. Bende çocuklarımı bu şekilde gördüğüm için endişelendim ve olayın heyecanı ile bisikleti kullanan E.T isimli çocuk şahsı düştüğü yerden çocuklarının üzerinden kaldırdım ve kullanmış olduğu bisikleti ileriye doğru fırlattım. Ben çocuğu fırlatmadım kullanmış olduğu bisikleti fırlattım. Ben E.T isimli çocuğu yerden kaldırdığımda elinin yaralanmış olduğunu gördüm. E.T isimli çocuk şahsı yerden kaldırırken zarar vermedim ve benim kaldırmamdan dolayı eli zarar görmedi. Yaşanan bu olayda bisikletin çarpması ile oğlum M.S karın boşluğu ve dizlerinden eşim S. S’nin ayaklarından yaralandı. Bende panik olduğum ve çocuğum yaralandığı için eşim ve çocuklarımı oradan alıp eve götürdüm. Sonra çocuğun durumunu merek ettiğim için hastaneye gittim."

"BEN DE O ÇOCUKTAN ŞİKAYETÇİYİM"

"Çocuğun yanında bazı şahıslar bulunuyordu. Bir tartışma ve olay yaşanmaması hem de çocuklarım ve eşim etkilenmemesi için oradan ayrıldım. Çünkü burada bulanan bazı vatandaşlar bana karşı kötü sözlerde bulunmaya başlamışlardı. Benim yaşanan bu olayda herhangi bir dahlim yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben de çarparak çocuğumun yaralanmasına neden olan çocuk şahıstan davacı ve şikayetçiyim.”

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eşsözcüleri tarafından yapılan açıklama:

"13 Ağustos 2025’te Hakkari’de, Spor İl Müdürlüğü önünde bisikletiyle oynayan 9 yaşındaki Elyasa Taş, askeri personel İ.S.’nin eşine istemeden çarptı. Bu basit kaza sonrası İ.S., çocuğa fiziksel şiddet uygulayarak sağ el bileğini kırdı. Elyasa ameliyatla platin takılarak tedavi altına alındı ve halen hastanede gözetim altında tutuluyor.

Olaya ilişkin yaptığımız suç duyurusu sonrası şüpheli gözaltına alınsa da aynı sabah adli kontrolle serbest bırakıldı. Spor İl Müdürlüğü kameralarının 'aylardır çalışmadığı', MOBESE kayıtlarının ise 'kör noktada kaldığı' gerekçeleriyle delillere erişim engellendi. Bu durum kamera kayıtlarının bilerek kaybettirilmeye çalışıldığını ve cezasızlık politikasının sürdürüldüğünü göstermektedir.

Çocuğa yönelik bu saldırı TCK’da tanımlı olan kasten yaralama, eziyet ve işkence suçlarını oluşturmaktadır. Aynı zamanda Anayasa’nın 17. ve 41. maddelerine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesine, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 19. ve 37. maddelerine, İşkenceye Karşı Sözleşme’nin 1. ve 16. maddelerine ve Çocuk Koruma Kanunu’nun temel ilkelerine açıkça aykırıdır.

DEM Parti olarak, faillerin korunmasına ve delillerin karartılmasına asla izin vermeyeceğiz. Elyasa için adalet sağlanana kadar bu davanın takipçisi olacağız."