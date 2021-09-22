22 Eylül 2021 Çarşamba, 13:47

Fahiş kira bedellerinin düşürülmesi, kiraya üst sınır getirilmesi ve KYK yurtlarının artırılması için "Barınamıyoruz, sokaklardayız" eylemi başlatan öğrenciler, İzmir'in Buca ilçesindeki Hasanağa Parkı'nda ikinci kez sabahladı.

Öğrenciler, polisin, ailelerini arayarak "Çocuğunuz eylemde, gelin alın. Yoksa gözaltı yapılacak" diye tehdit ettiğini öne sürdü. Öğrenciler, şu açıklamayı yaptı:

"Bizler buradayız, çünkü devlet yurtları yetersiz. Fahiş fiyatlı özel yurtlara mecbur bırakılmak istemiyoruz. Üst sınır getirilmeyen bu kira fiyatlarıyla okuyabilmemiz mümkün değil. Bu memlekette yetersiz yurt ve fahiş kiralar yüzünden kazandığı okula bulunduğu şehirden gelemeyen üniversite öğrencileri var. İzmir'de YÖK verilerine göre 176 bin 63 üniversite öğrencisi var. İzmir'deki devlet yurtlarının kapasitesi sadece 15 bin 171. Bunlara karşı dün İstanbul ve Ankara'da da nöbet eylemleri yapıldı. Ankara'da 'Barınamıyoruz, sokaktayız' diyen 9 arkadaşımız gözaltına alındı. İzmir'de 6 arkadaşımız, hukuksuzca aileleri aranarak 'Çocuğunuz eylemde, gelin alın, yoksa gözaltı yapılacak’ diye tehdit edildi. Ankara'da da barınma eylemi yapan arkadaşlarımız kolluk kuvvetleri tarafından engellemeye çalışılıyor. Buradan sesleniyoruz. Ne ailelerimizi arayarak bizleri sokaktan çekebilirsiniz ne de baskılarınız bizi yıldırabilir. Bu mücadeleyi yükselteceğiz. Gençlik olarak her zaman sokakta olacağız."