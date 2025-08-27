'Çocuk evliliğini' de savunmuş: CHP'li Asu Kaya’dan o doktora sert tepki

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Konya Meram Devlet Hastanesi’nde bir hekimin, muayene için odasına gelen genç bir kadını kıyafeti gerekçesiyle muayene etmemesine tepki gösterdi.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kadını cinsel obje olarak gören gerici zihniyet bu kez Konya’da ortaya çıktı. Üstelik bir devlet hastanesinde! Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli hekim, muayene için odasına gelen genç bir kadını 'teşhircilik'le suçlamış ve odasından kovmaya kalkmıştır! Oysa bu kişi, daha önce 13 yaşındaki çocukların evliliğini savunan açıklamalarda bulunmuş, buna rağmen Meram Devlet Hastanesi’nde görevine devam etmesine izin verilmiştir. Bu, iktidarın kadın düşmanlığını cesaretlendirdiğinin açık göstergesidir.

Bir hekimin, kişiyi kıyafeti nedeniyle sağlık hakkından ve kamu hizmetinden mahrum bırakması yalnızca gericilik değil, aynı zamanda Hipokrat yeminini de hiçe saymaktır. Kadınların bedenine, yaşamına ve temel haklarına açıktan saldırıdır. Bu tutum aynı zamanda TCK 122 kapsamında nefret ve ayrımcılık, TCK 257 kapsamında görevi kötüye kullanma suçudur.

Hipokrat yemini etmiş bir hekim olarak Sağlık Bakanı’na soruyorum: Bir hekim, kişiyi temel insan haklarından biri olan sağlık hakkından mahrum bırakabilir mi? Alenen kadın bedenine yönelik sözlü saldırıda bulunan 'sözde' doktor derhal görevden uzaklaştırılmalı ve hukuk önünde hesap vermelidir! Hipokrat yeminini, temel insan haklarını, hekimlik onurunu, kadınların sağlık hakkını ve toplum vicdanını hiçe sayan bu tutum karşısında Tabip odalarını da göreve çağırıyorum."