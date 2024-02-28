Çocuk hastalıklarında randevu bulunmuyor
İstanbul’da Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) pediatri branşındaki çocuk diş hekimliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk ve ergen ruh sağlığı bölümlerinin önümüzdeki günlerde randevusu bulunmuyor.
Pediatri bölümünün ekonomik, sosyal, nöbet koşullarının ağırlığı, eğitimin daha zor olması nedeniyle daha az tercih ediliyor olması da bu durumun önemli unsurlarından biri.
Türk Tabipler Birliği’nin verilerine göre geçen yıl yurtdışına gitmek için iyi hal belgesi alan hekimlerin uzmanlıklara göre dağılımında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları yüzde 4.85 ile birinci sırada yer aldı.
Randevu sıkıntısını
Cumhuriyet’e değerlendiren
Prof. Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Dr.
Osman Küçükosmanoğlu,
“Bizim sağlık sistemimizle
ilgili baştan aşağı değişiklik
gerekiyor. Öncelikle birinci
basamak aile hekimliklerinin güçlendirilmesi,
hastanelere olan yığılmaların
engellenmesi gerekiyor” dedi.
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