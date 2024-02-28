Çocuk hastalıklarında randevu bulunmuyor

Yayınlanma: 28.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.02.2024 - 04:00

Pediatri bölümünün ekonomik, sosyal, nöbet koşullarının ağırlığı, eğitimin daha zor olması nedeniyle daha az tercih ediliyor olması da bu durumun önemli unsurlarından biri.

Türk Tabipler Birliği’nin verilerine göre geçen yıl yurtdışına gitmek için iyi hal belgesi alan hekimlerin uzmanlıklara göre dağılımında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları yüzde 4.85 ile birinci sırada yer aldı.

Randevu sıkıntısını Cumhuriyet’e değerlendiren Prof. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Bizim sağlık sistemimizle ilgili baştan aşağı değişiklik gerekiyor. Öncelikle birinci basamak aile hekimliklerinin güçlendirilmesi, hastanelere olan yığılmaların engellenmesi gerekiyor” dedi.

