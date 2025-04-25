Çocuk işçiliği artıyor: ‘Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar’

Yayınlanma: 25.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2025 - 08:24

Eğitim-İş, 23 Nisan’da çocuk işçiliğine dikkat çekti. Sendika, Türkiye’de artan çocuk işçiliğine ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda, UNICEF’in 39 ülke arasında yapmış olduğu araştırmaya göre 2019-2021 yılları arasında çocuk yoksulluğunun en yüksek olduğu ikinci ülkenin yüzde 33,8 ile Türkiye olduğu açıklandı. Ayrıca “Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Altında Olanların Oranı’na (AROPE) göre de Avrupa ülkeleri arasında çocukların maruz kaldığı yoksulluk ve sosyal dışlanmanın en yüksek olduğu ülkenin yüzde 40.1 ile Türkiye olduğu belirtildi.

EN YÜKSEK ORAN 2024’TE

Türkiye’de son on yılda en yüksek çocuk işçilik oranının yüzde 22,3 ile 2024 yılında olduğunun ifade edildiği raporda, “Sadece 15-17 yaş aralığındaki çocuk işçi oranlarını veren TÜİK’e göre 2020 yılından 2024 yılına kadar geçen süreçte oran her yıl artış göstermiştir. Bu durumun nedenlerinin başında kuşkusuz ki yönetilemeyen ekonomik süreç bulunmaktadır. Bu iddiayı destekleyen cevap yine çocuklardan gelmiş, açıklanan istatistiklerde çocuklara neden çalıştıklarına dair yöneltilen soruya en fazla “Hanehalkının ekonomik faaliyetlerine yardımcı olmak” cevabı verilmiştir. Sonuçta sürekli yoksullaşan ailelerin çocuklarının eğitimini, beslenmesini, giyimini karşılayamayacak duruma gelmesi çocukların eğitim hayatından koparılmasına ve ucuz işçi olarak sömürü düzenine dahil olmasına neden olmaktadır” denildi.

742 ÇOCUK İŞÇİ CİNAYETİ

Çocuk işçi sayısının yaklaşık 1 milyon olarak açıklandığı raporda, “Artan çocuk işçiliğin yanında gerek MESEM’de gerekse MESEM dışında çalışan çocukların maruz kaldığı iş kazaları ya da iş cinayetlerine de her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. İSİG verilerine göre 2013-2024 döneminde en az 742 çocuk, 2025 yılının ilk iki ayında ise 9 çocuk işyerlerinde çocuk işçi cinayetleri sonucu hayatını kaybetmiştir” ifadeleri kullanıldı.

‘VATANI KORUMAK, ÇOCUKLARI KORUMAKLA BAŞLAR’

Raporun sonucunda şu ifadelere yer verildi: “Zorunlu eğitim çağındaki çocukların eğitim hakkından faydalanırken aynı anda çalışmasında ya da eğitim hayatından tamamen koparılmasında, MESEM ile mesleki eğitim adı altında piyasanın çocuk işçi sömürüsüne ortak olunmasında, yüzlerce çocuğun iş cinayetleri sonucunda hayatını kaybetmesinde tek sorumlunun siyasi iktidar olduğunu biliyoruz. Eğitim-İş olarak; piyasanın sömürü aracı olarak ağır işlerde çalıştırılan, çocuk işçi kazalarına ya da çocuk işçi cinayetlerine maruz kalan çocuklara karşı devletin görmezden gelen tavrı son bulana kadar mücadele etmeye, çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz. Çünkü Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi: “Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.”