Çocuk parkında korkunç olay! Herkesin gözü önünde öldürüldü...

Yayınlanma: 03.07.2023 - 00:23

Güncelleme: 03.07.2023 - 07:09

Edinilen bilgiye göre önceki gün saat 22.30 sıralarında Gölet Kovalık sahası yanında bulunan çocuk oyun alanında M.B. isimli şahıs araların husumet olduğu iddia edilen Necmi Çumru’ya yanında bulundurduğu tabanca ile 4 el ateş etti.

Vücudunun boyun ve karın kısmına iki kurşun denk gelen ağır yaralı Necmi Çumru, 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavisine başlandığı bildirildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı 24 yaşındaki Necmi Çumru’nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybettiği bildirildi. Şüpheli şahıs M.B.’nin ise olay yerinden kaçtığı ve emniyet güçlerince aramasının devam ettiği bildirildi.

Silahlı olayın meydana geldiği çocuk parkının ise kalabalık olduğu ve olay esnasında şans eseri başka birinin yaralanmadığı ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme yapılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.