Çocuk yaşta aşılama yoksul ve göçmen bölgelerde düşüşe geçiyor, bağışıklık riske giriyor: Tehlike çanları çalıyor

Türkiye’nin birçok kentinde yoksul ve dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocuklar, temel aşılara erişemiyor.

Özellikle göçmen çocukların bir kısmı tamamen aşısız durumda. Aile hekimliği sistemi üzerinden yürütülen aşılama hizmetleri bu bölgelerde ya yetersiz kalıyor ya da hiç ulaşılamıyor. Uzmanlar, düşen aşılama oranlarının sadece bu çocukları değil, tüm toplumu tehdit eden bir halk sağlığı sorununa dönüştüğüne dikkat çekiyor.

‘AKSAMALAR OLUYOR’

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Türkiye’nin en başarılı olduğu sağlık konularından birinin aşılama olduğunu belirterek “Bu konuda geçmişten gelen güçlü bir altyapımız ve teşkilatımız var, aşılama hizmetlerine büyük önem verilir. Ücretsiz aşı hizmeti, oldukça kapsamlı bir hizmettir. Ancak son yıllarda birkaç nedenle bu alanda önemli aksamalar yaşanıyor” dedi.

Bu aksamalardan birinin özellikle göçmen çocukların hem kayıt süreçleriyle ilgili hem de aşı takvimlerine ulaşımıyla ilgili yaşanan sorunlar olduğuna değinen Küçükosmanoğlu, “Covid19 aşıları sırasında yaşanan tartışmaların, çocukluk çağı aşılarına yönelik algıyı da olumsuz etkilediğini görüyoruz. Bazı kesimlerin aşılarla ilgili yaydığı yanlış ve yanıltıcı bilgiler toplum üzerinde etkili olabiliyor” diye konuştu.

Bir diğer önemli sorunun göçmen ve yoksul aileler gibi dezavantajlı kesimlerden gelen çocukların aşıya erişememesi olduğunu ifade eden Küçükosmanoğlu, “Nitekim geçtiğimiz yıllarda, özellikle iki yıl önce, kızamık vakalarında ciddi bir artış yaşanmıştı; bu da aşılamadaki aksamanın somut bir göstergesi. Çocuklar açısından aşılar hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından hayati öneme sahiptir. Aşıların belirli oranlarda uygulanması, toplum bağışıklığını sağlamak için kritik rol oynar. Bu nedenle, özellikle dezavantajlı gruplara ulaşmak için özel çaba gösterilmesi gerekiyor” dedi.