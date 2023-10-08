Çocuklar arasında kavga: Karnından bıçakladı!

Çorum’da çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 çocuk karnından yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 06:50
Çocuklar arasında kavga: Karnından bıçakladı!
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İnönü Caddesi üzerinde karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen E.B.(17) ile E.S.(17) tartışmaya başladı.

KARNINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. yanında bulundurduğu bıçak ile E.S’yi karnından yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.S. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri bıçaklama olayını gerçekleştiren E.B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.


Ambulans kavga

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