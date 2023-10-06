Çorum’da işyerinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 06.10.2023 - 22:33
Çorum’da işyerinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan bir işyerinde Alparslan T. (27) baba ve oğul olduğu öğrenilen E.Y. ve V.Y. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle işyeri sahibi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alparslan T. ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, buradan da Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olaydan sonra kaçan E.Y. ve V.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.


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