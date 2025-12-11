Çocuklar büfenin kilidini çözdü: İşletmeci isyan etti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde büfe işletmecisi Ergin Avşar, son günlerde artan hırsızlık girişimlerine tepki gösterdi. İşletmeci, güvenlik kameralarının bulunmasına rağmen özellikle gece saatlerinde çocuk gruplarının dolaplara yöneldiğini söyledi.

Büfe sahibi Avşar, sabah dükkâna geldiklerinde içecek dolabında fark ettikleri hareketlilik üzerine kamera kayıtlarını incelediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Daha önce de dolabın kapağının açıldığını gördük ama kendi hatamız sandık. Üç dört kez üst üste olunca kameraya baktık. Gece 01.00 sıralarında bir grup çocuğun gelip dolaptan ihtiyaçları kadar enerji içeceği alıp uzaklaştığını fark ettim. Meğer kilidi çekince açılıyormuş, biz de fark etmemişiz. Her yer kamera dolu. Polise versek sicilleri bozulacak. Böyle şeyler yapmasınlar, yazık."

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan başka görüntülerde de bir grup çocuğun park yakınında ücretle çalışan oyuncakların kasalarını açarak para aldığı, bazı çocukların ise montlarını yüzlerine kapatarak kimliklerini gizlemeye çalıştığı görüldü.