Çocuklar gördü, emniyet harekete geçti
Sinop'ta denizde ceset gördüğünü öne süren çocukların ihbarı üzerine emniyet ve dalgıç ekipleri harekete geçti. Yapılan aramalarda ceset sanılan cismin 'şamandıra' olduğu ortaya çıktı.
Sinop'ta bisikletleriyle gezmek için Denizler mevkisinde sahile inen Umut Can Özdemir (15) ve Kadir Demir (15), akşam saatlerinde denizde gördükleri cismin ceset olabileceği ihtimali üzerine polise ihbarda bulundu.
CESET SANILDI
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Fırtına nedeniyle denize giremeyen ve dürbünle su yüzeyinde inceleme yapan sualtı ekibi, ceset sanılan cismin şamandıra olduğunu tespit etti.
İhbarda bulunan Umut Can Özdemir, "Gezmek için sahile gelmiştik. Ondan sonra denizde ceset gibi bir şey gördük. Arkadaşımızı aradık söyledik, sonra polislere haber verdik. Polisler geldi ve olayı çözdüler. Ceset sandığımız cismin, şamandıra olduğunu öğrendik" dedi.
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