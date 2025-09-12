Çocuklar okula aç gitmesin diye Meclis’e teklif sundu…CHP’li Avşar’dan ‘bir öğün ücretsiz yemek’ talebi

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, çocukların sağlıklı beslenme hakkının güvence altına alınması amacıyla Meclis’e kanun teklifi sundu. Teklife göre, okul öncesinden ortaöğretime kadar devlet okullarında okuyan tüm öğrencilere her gün bir öğün ücretsiz yemek verilmesi öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde, Türkiye’de çocukların yeterli ve dengeli beslenemediği vurgulandı. Uzmanlara atıfta bulunulan metinde, sağlıklı beslenmenin çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi açısından kritik önemde olduğu belirtildi. Ancak gelir dağılımındaki eşitsizlik, yoksulluk, işsizlik, enflasyon ve gıda krizinin milyonlarca ailenin sağlıklı gıdaya erişimini engellediği ifade edildi.

TÜRK-İş verilerine göre, asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğu ülkede açlık sınırının 27 bin 111 TL, yoksulluk sınırının ise 88 bin 310 TL’ye yükseldiğine dikkat çekilen gerekçede, “Çocukların temel gıda gereksinimlerini karşılamakta zorlandıkları, bunun sağlık sorunlarını artırdığı ve okul başarılarını olumsuz etkilediği” kaydedildi.

Cem Avşar, okullarda “bir öğün ücretsiz yemek” uygulamasının eşitlik ve hak temelli bir sosyal hizmet programı olarak hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Eğitim Anayasa ile güvence altına alınmış bir insan hakkıdır. Ancak ekonomik zorluklar nedeniyle pek çok çocuk eğitimden mahrum kalmaktadır. Ücretsiz yemek desteği, hem eğitimdeki eşitsizlikleri azaltacak hem de çocukların sağlıklı gelişimini destekleyecektir.”

Kanun teklifinde, Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği besin gereksinimlerine göre menülerin hazırlanacağı ve özellikle ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde sosyal destek mekanizması kurulacağı ifade edildi. Teklif yasalaşırsa, tüm devlet okullarında öğrencilere her gün bir öğün ücretsiz yemek verilmesi planlanıyor.