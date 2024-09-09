‘Çocuklar ölüyorsa, ülkenin geleceği katledilmiş demektir’

Yayınlanma: 09.09.2024 - 16:56

Güncelleme: 09.09.2024 - 16:56

29 Ekim Kadınları Derneği, geçtiğimiz günlerde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki kız çocuğu Narin Güran’a yaşamını yitirmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. “Narin katledildi” denilen açıklamada, “Bir çocuk, 19 gün önce kendi mahallesinde, kendi ailesi ya da komşuları arasında güvenle yürümesi gereken bir mekanda, belki de kendi evinde katledildi. Onu bilen, tanıyan, başına gelenler hakkında bilgisi ya da tahmini olan herkes sustu” denildi.

‘ÇOCUKLAR ÖLÜYORSA, ÜLKENİN GELECEĞİ KATLEDİLMİŞ DEMEKTİR’

Narin’in cansız bedeninin dere içerisinde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, “Su, bulanık da olsa katillerin ellerini yıkamayı reddetti. Biz kadınlar da susmayı ve boyun eğmeyi reddediyoruz. Biliyoruz ki, bir ülkede kadınlar ve çocuklar öldürülüyorsa o ülkenin geleceği de katledilmiş demektir. Susmak, her yitimden sorumlu olmaktır” ifadeleri kullanıldı.

‘ÖLDÜRMESEYDİK GELİN OLACAKTIN’ ANLAYIŞI

Ailenin demokratik bir yapı olmaktan çıkarılarak kadının adı olmayan bir yapıya dönüştürüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bilimin ve aklın yerini antilaik uygulamalar alıyor. Okullarımızdan evlerimize, iş yerlerimize yayılan bu anlayış, erkek egemen kültürü besliyor. Bugün Narin’in tabutuna örtülen gelinlik de tam bu anlayışı yansıtıyor. ‘Seni öldürdük. Öldürmeseydik gelin olacaktın!’ Mezar yerine ev! Oysa bugün Narin’in arkadaşları okula başlıyor. Üzerine örtülecek siyah ya da farklı renkteki önlük ve bir gazete, nasıl da bu ölüme bir başkaldırı olurdu… Kadın Arkadaşlar, başlarımızı kaldıralım. İleriye bakalım. Narin ve sayısız Narinlerin, kendimizin ve geleceğimizin aydınlığı için ‘kadınlar vardır. var olmaya devam edecek’ diyelim. Ülkenin geleceği ve kendi geleceğimiz için bu ‘dava’ hepimizindir.”