Çocuklar parkta elektrik akımına kapılmıştı…Belediye raporunda 500 liralık korkunç ihmal!

Bağcılar’da bir parkta beş çocuk elektrik akımına kapılarak yaralanmasının ardından ortaya çıkan ihmaller zinciri, AKP’li Bağcılar Belediyesinin denetimsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Belediyenin kendi hazırladığı tespit raporuna göre parkta en temel güvenlik ekipmanlarından biri olan kaçak akım rölesi dahi bulunmuyor. Üstelik söz konusu rölelerin piyasa fiyatı yalnızca 500 TL’den başlıyor.

Olay, 24 Kasım’da Plevne Parkı’nda yaşandı. Jetonlu oyuncak motosiklete binen beş ilkokul öğrencisi çocuk bir anda elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından çocukları hastaneye kaldırdı. Çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklansa da aileler hâlâ ritim bozukluğu gibi şikayetlerle takip ediliyor.

Belediye ekipleri olayın ardından parkı kapatırken polis soruşturma başlattı. Ancak asıl çarpıcı tablo, BirGün’ün ulaştığı Bağcılar Belediyesinin kendi tespit raporunda ortaya çıktı.

RAPOR: ELEKTRİK HATTINDA KORUMA YOK, TOPRAKLAMA YOK, SİGORTA AÇIK

24 Kasım’da polis eşliğinde yapılan incelemede şu eksiklikler tespit edildi:

Jetonlu oyun makineleri aynı hatta bağlanmış, dış mekâna uygun olmayan grup prizi buat kutusuna gizlenmiş.

Sigorta kutusu kapaksız, mühürsüz ve tamamen açık durumda; uyarı levhası yok.

Hatta hayat koruma rölesi, yangın koruma rölesi ve kaçak akım rölesi bulunmuyor.

Cihazlara giden hattın toprak hattı pano ucundan kesilmiş; bağlı makinelerde topraklama yok.

500 TL’YE ALINABİLECEK CİHAZ YOKTU

Parkta olmadığı belirlenen kaçak akım rölesinin internet satış fiyatlarının 500 TL ile 4 bin TL arasında değiştiği belirtiliyor.