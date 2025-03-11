Çocukları görme bahanesiyle girdiği evde evli olduğu kadını öldürüp, intihar etti!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 10:12

Güncelleme: 11.03.2025 - 10:12

Karatay ilçesine bağlı Araplar Mahallesi'nde Heybeli Sokak'ta dün saat 21.30 sıralarında bir kadın cinayeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Kadına Destek Uygulaması'ndan (KADES) gelen ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri, Yusuf Adıyaman (37) ile evli olduğu Havva Adıyaman'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yusuf Adıyaman ile Havva Adıyaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin yaptığı incelemede KADES uygulamasına evde bulunan çocukların bastığını öğrenildi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Yusuf Adıyaman'ın, çocukları görme bahanesiyle eve geldiği, çıkan tartışmanın ardından ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu Havva Adıyaman'ı tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

Yusuf Adıyaman ile Havva Adıyaman'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.