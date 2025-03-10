Eski eşini sırtından bıçaklayarak katletti: Dehşet saçan erkek, intihar etti

Esenyurt'ta boşanmalarına rağmen birlikte yaşamaya devam eden Gülnur Akalın ve Tuncer Batmaz arasında kavga çıktı. Mutfaktan aldığı bıçakla Akalın'ı öldüren Tuncer Batmaz, aynı bıçakla intihar etti.

Eski eşini sırtından bıçaklayarak katletti: Dehşet saçan erkek, intihar etti
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DHA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 19:46

Olay akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy mahallesi 1837. Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın 1'inci katında meydana geldi. 

Yaklaşık 1 ay önce boşanan fakat birlikte yaşamaya devam eden Gülnur Akalın ile Tuncer Batmaz arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tuncer Batmaz, mutfaktan aldığı bıçakla Gülnur Akalın'ı sırtından bıçakladı. 

Batmaz, daha sonra aynı bıçakla intihar etti. Evden gelen bağrışma seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri girdi. Eve giren polis ekipleri, Akalın ve Batmaz'ı kanlar içerisinde buldu. 

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ikilinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 çocuk sahibi oldukları öğrenilen Akalın ve Batmaz'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Esenyurt #erkek dehşeti

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