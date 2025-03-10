Uzaklaştırma kararına rağmen eşini darbetti: 'Öldürmedim ama öldüreceğim' dedi!

Samsun'un Canik ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan eşi E.D.’yi evine gidip döven Eyüp D. (39), tutuklandı. Şüpheli adliyeye sevki sırasında gazetecilere, “Çekin, karımı öldürmedim ama öldüreceğim yakında” dedi.

Uzaklaştırma kararına rağmen eşini darbetti: 'Öldürmedim ama öldüreceğim' dedi!
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DHA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 13:37

Olay, dün akşam Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eyüp D., eşi E.D.’nin (36) evine gitti. Burada E.D.’ye hakaret edip, darbeden Eyüp D., daha sonra kendini ihbar etti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.D., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Eyüp D. ise emniyete götürüldü.

"ÖLDÜRMEDİM AMA ÖLDÜRECEĞİM!"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyüp D., kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Çekin, karımı öldürmedim ama öldüreceğim yakında” dedi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.


Etiketler: #Samsun #kadına şiddet #uzaklaştırma kararı

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