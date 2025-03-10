Uzaklaştırma kararına rağmen eşini darbetti: 'Öldürmedim ama öldüreceğim' dedi!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 13:37

Güncelleme: 10.03.2025 - 13:40

Olay, dün akşam Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eyüp D., eşi E.D.’nin (36) evine gitti. Burada E.D.’ye hakaret edip, darbeden Eyüp D., daha sonra kendini ihbar etti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.D., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Eyüp D. ise emniyete götürüldü.

"ÖLDÜRMEDİM AMA ÖLDÜRECEĞİM!"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyüp D., kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Çekin, karımı öldürmedim ama öldüreceğim yakında” dedi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.