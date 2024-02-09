Çocukluk arkadaşını, eski sevgilisini işe aldığı için öldürdü

Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:37

Güncelleme: 09.02.2024 - 11:37

Pursaklar ilçesinde emlakçılık yapan Mehmet Ersin Ekinci, geçen yıl 29 Nisan'da, çocukluktan bu yana arkadaş olduğu Ferhat Özcan'ı, evine gidip tabancayla vurarak öldürdü. Ardından polise teslim olan Ekinci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Ekinci hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep istemiyle iddianame hazırlanarak dava açıldı. İddianamede Ferhat Özcan'ın vücudunda 5'i öldürücü nitelikte 7 mermi çekirdeği yarası tespit edildiği, Ekinci'nin eve girdikten 4 dakika sonra çıktığı belirtildi.

Ekinci, iddianamede ve Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmadaki savunmasında, Özcan ile çocukluktan itibaren arkadaş olduklarını belirtti.

"NEDEN İŞE ALDIĞINI SORDUM"

Ekinci, olaydan bir süre önce Özcan'ı, eski kız arkadaşı F.S. ile tanıştırdığını belirterek, "2017'de tanıştığım ve sonradan sevgili olup ayrıldığım F.S. bana o dönem Ferhat ile görüşmemi istemediğini söyledi. Bunun nedenini sorduğumda Ferhat'ın hal ve hareketlerini beğenmediğini söyledi. 2023 yılı başında F.S. ile ilişkimize ara verdik ama görüşüyorduk. F.S. sosyal medya hesabından sigorta reklamı yaptığı için Ferhat da ona ulaşmış ve F.S.'ye sigorta işlerini yaptırmaya başlamış. Ben de bunu F.S. ile aynı ortamda olduğumda telefonuna gelen bir mesajdan öğrendim. F.S. bana, Ferhat'ın Sincan'da ofis açtığını ve kendisinin de yanında işe başladığını söyledi. Ferhat Özcan'ı aradım. Kız arkadaşımla aramın bozuk olduğu dönemde onu neden işe aldığını sordum. 'Sonra konuşuruz' diyerek telefonu kapattı. 28 Nisan günü F.S.'nin sosyal medya hesabında bir paylaşım gördüm. F.S.'nin aracının ön kısmında bir çiçek vardı ve öndeki araç da Ferhat'ın arabasına benziyordu" dedi.

"KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Bir süre sonra Ferhat Özcan'ın yanında 2 arkadaşı ile birlikte yolda önünü kestiğini ileri süren Ekinci, "Ferhat bana vurmaya başladı, yanındaki 2 kişi belimde bulunan silahı alarak beni aracıma bindirdi. Ferhat beni aradı ve 'silahın bende erkeksen gel al' dedi. Ertesi gün ofisteki diğer silahımı alıp Ferhat'ın evine gittim. Kapıda sadece babamın silahını istedim. Küfürler edince ben de karşılık verdim. İçeri doğru hamle yapınca belimdeki silahı çıkararak ateş ettim ve evden kaçtım. 1-2 saat sonra kendime gelince de polise teslim oldum" ifadelerini kullandı.

Ekinci, duruşmadaki savunmasında Ferhat Özcan'a kaç kez ateş ettiğini hatırlamadığını söyledi. İddianamede tanık olarak ifadesi yer alan F.S. ise sanık Mehmet Ersin Ekinci'den kıskançlık krizleri nedeniyle defalarca ayrıldığını ancak her seferinde bir şekilde kendisine ulaştığını ve peşini bırakmadığını ileri sürdü.