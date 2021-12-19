'Çok acemiyim' yazısıyla İstanbul Caddelerinde dolaşıyordu, kaza yaptı
Sultangazi'de, otomobilinin arkasına 'Çok acemiyim' yazısı asan sürücü kaza yaptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de bir sürücü, trafikteki diğer sürücüleri uyarmak ve daha dikkatli hareket etmeleri için otomobilinin arka kısmına 'Çok acemiyim' yazısı astı.
Sürücülerin görebileceği şekilde otomobilin arka kısmına yazı yapıştıran acemi sürücü, trafikte diğer sürücülerin, kendisine karşı daha dikkatli hareket etmeleri konusunda uyardı. Yaklaşık 1 ay boyunca bu şekilde trafiğe çıkan sürücü, çok kez görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medyada ünlenen sürücü kaza yaptı.
Acemi sürücü geçtiğimiz hafta Cebeci Mahallesi'nde ara sokakta geri geri giderek park halindeki bir araca çarptı. Kazanın şokuyla gaza basan sürücü, yolun solunda park halindeki araca da çarpmaktan son anda kurtuldu. Kaza, bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, ara sokakta geri geri giden sürücünün park halindeki araca çarptığı, daha sonra otomobilini ileri aldığı görülüyor. Otomobilden inen sürücünün, bir süre çarptığı araca baktığı, kısa bir süre sonra tekrar otomobiline binerek, geri geri ilerleyerek sokaktan ayrılması kameralara yansıyor.
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