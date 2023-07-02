Çok acı haber! Hatice Ebru Kaplan günler öncesi aldığı motorla can verdi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada motosikletli genç kadın yaşamını yitirdi. Güzellik merkezinde çalıştığı belirlenen kadının motosikletini bayram öncesi aldığı öğrenildi.
Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Hatice Ebru Kaplan'ın (27) kullandığı 07 BIJ 643 plakalı motosiklet, Karaöz kavşağında, Osman A.'nın kullandığı 07 JR 581 plakalı kamyona çarptı.
Kazada ağır yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Hatice Ebru Kaplan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güzellik merkezinde çalıştığı belirlenen kadının motosikletini bayram öncesi aldığı bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan Bilal Erdoğan haberi hakkında açıklama
- Tapuda yeni dönem başlıyor!
- İBB'den milyonlara sevindiren haber
- Katliam gibi kaza: 51 ölü
- Erdoğan'a karşı hamle
- Fransız ekibi, milli kaleciyi istiyor!
- 'Makas' faciasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
- Balina tarafından yutulan adam yaşadıklarını anlattı
- Torununu korumak isterken canından oldu
- Enginyurt'tan dikkat çeken adaylık çıkışı