‘Çok sayıda şikayet var’

Yayınlanma: 14.11.2024 - 13:34

Güncelleme: 14.11.2024 - 13:34

Büro-İş Sendikası, TBMM Başkanlığı’na sunduğu dilekçede, 11 Kasım 2024 tarihinden itibaren, TBMM’nin Dikmen ve Ayrancı kapılarından yerleşkeye giriş yapan kurum personeline, çanta ve/veya elle üst araması, araçlarda bagaj aramasına ek olarak araçtan indirilerek üst araması yapıldığına dikkat çekti. İlgili kapılardaki güvenlik görevlilerinin, daha önce yapılmayan bu uygulamaya herhangi bir gerekçe göstermediklerine işaret edilen dilekçede, “Yapılan uygulamaların standarttan yoksun olduğuna dair çok sayıda şikâyet tarafımıza aktarılmıştır. Buna göre, arama yapan polislerden bazılarının yalnızca çanta aramasını yeterli gördüğü, bazılarının ise kadınlara gerekli koşulları sağlamadan elle üst araması yaptığı belirtilmektedir. Teknik imkânların yetmediği yerde elle arama, eldiven giyilerek üstü kapalı özel ortamda yapılmalıdır. TBMM’ye gelen ziyaretçilerin bu şekilde nizamî bir aramaya tabi tutulduğu bilinmektedir” denildi.

'UYGULAMANIN YASAL DAYANAĞI VAR MI?'

Dilekçede, bunlara ek olarak, araçla girişlerde kimlik ibrazı talepleri konusunda da bir takım tutarsız uygulamaların yapıldığı belirtildi. Şu soruları yanıt istendi: “Yapılan uygulamanın yasal dayanağı nedir ? Dilekçemize konu olan uygulamanın talimatı kimin tarafından verilmiştir ve kimleri kapsamaktadır ? Bu uygulamaya dair TBMM personeline yönelik herhangi bir bildirimde bulunulmuş mudur ? Böyle bir bilgilendirilme yapılmadıysa, bunun yapılmama gerekçesi nedir? Şayet uygulamaya dair bir yazılı talimat mevcut ise; bu talimatta çanta, üst araması, kimlik ibrazı gibi konulara dair bir standart bulunmakta mıdır? TBMM personeli, detaylı güvenlik soruşturmalarından geçerek istihdam edilmesine rağmen, yaklaşık altı aydır neden x-ray aramasına tabi tutulmaktadır? Bu durumu dahi yeterli görmeyerek, kurum personeline, ziyaretçiler için düzenlenen sıkı güvenlik talimatlarının uygulanmasının gerekçesi nedir?”