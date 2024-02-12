Çok takipçili hesap sahibine KVK'yi ihlalden 2 yıl hapis
Denizli'de çok sayıda takipçisi bulunan sosyal medya hesabı sahibi Osman Başpınar (46), 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVK) muhalefet' suçundan yargılandığı davada 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Osman Başpınar'ın sahibi olduğu, yerel olaylar ile iş yerlerinin reklamının yapıldığı sosyal medya hesabından, kişisel verilerinin ifşa edildiğini öne süren kişi, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda Osman Başpınar hakkında 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na muhalefet' suçundan, 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Denizli 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanık Başpınar, 2 yıl hapisle cezalandırıldı.
Daha önce de 'hakaret' suçundan sabıkası bulunduğu öğrenilen Başpınar, tutuklandı.
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