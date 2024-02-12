Çok takipçili hesap sahibine KVK'yi ihlalden 2 yıl hapis

Denizli'de çok sayıda takipçisi bulunan sosyal medya hesabı sahibi Osman Başpınar (46), 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVK) muhalefet' suçundan yargılandığı davada 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 15:55
Çok takipçili hesap sahibine KVK'yi ihlalden 2 yıl hapis
Abone Ol google-news

Osman Başpınar'ın sahibi olduğu, yerel olaylar ile iş yerlerinin reklamının yapıldığı sosyal medya hesabından, kişisel verilerinin ifşa edildiğini öne süren kişi, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda Osman Başpınar hakkında 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na muhalefet' suçundan, 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Denizli 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanık Başpınar, 2 yıl hapisle cezalandırıldı.

Daha önce de 'hakaret' suçundan sabıkası bulunduğu öğrenilen Başpınar, tutuklandı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü

Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü
Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!

Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!
Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'

Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'
Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı

Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı
Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu

Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu
Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu

Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu
Merkez ve yerelin kesiştiği sünnet düğünü

Merkez ve yerelin kesiştiği sünnet düğünü
Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?
Son Dakika....İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı: 3'ü polis 6 kişi yaralandı...

Son Dakika....İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı: 3'ü polis 6 kişi yaralandı...
Apple Vision Pro neden Meta Quest 3’ten daha pahalı?

Apple Vision Pro neden Meta Quest 3’ten daha pahalı?
Bankalar kredilerini geri çağırdı! İflasın eşiğinde demir çelik devi üretimi durdurdu

Bankalar kredilerini geri çağırdı! İflasın eşiğinde demir çelik devi üretimi durdurdu
Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ‘Tuz Gölü bitkisi deneyi’nin sonuçları paylaşıldı

Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ‘Tuz Gölü bitkisi deneyi’nin sonuçları paylaşıldı