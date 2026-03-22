Çöken binada yakını enkaz altında kalan yurttaş konuştu: 'Sağ salim çıkmasını bekliyoruz'

İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen ve iki binanın çökmesine yol açan patlamanın olduğu mahalledeki yurttaşlar, konuştu.

Yıkılan binalara yakın bir yerde bulunan hamamda çalışan yurttaş, "Saat 12.00 gibiydi. Öyle bir patlama oldu ki hamama kadar vurdu şiddeti. Ben hamamda çalışıyorum. Hamam yıkıldı sandım. Peştamelle kendimi çıplak dışarı attım. Çok kötü bir patlamaydı. Baktım her yer toz duman. Berbat bir şekildeydi. Sıralı olarak evlerin çöktüğünü gördük. Benim ev karşıda onun da bütün camları inmiş” dedi.

Baldızının çocuklarıyla enkaz altında kaldığını belirten yurttaş, “Saat 13.00-13.30 arası çıkartıldılar. Hastanedeler. Allah’a şükür ki onlar iyi. Camlar kırılsın, canlar gitmesin” diye konuştu.

"BOMBA DÜŞTÜ SANDIM"

Bir başka yurttaş da şunları kaydetti:

“Evim 200 metre uzaklığında, fakat ben evime bomba düştü sandım. Öyle bir patlama sesiydi. 2 diyorlar ama 3 tane bina çökmüş. Biz buranın yerlisiyiz. Burada kaç tane evin olduğunu biliyoruz. İçerde ilk etapta 9 kişi var dediler ama aslında 11 kişi var. Gelinimizin kız kardeşi ve anneannesi de enkaz altında kalanlardan, hala daha ordalar, en alt katta kaldılar diye düşünüyoruz. Orada ikamet ediyorlardı. Anneannemiz yakın zamanda kalp ameliyatı olmuştu. Şu an hala enkaz altında. İnşallah sağ salim çıkmasını bekliyoruz.”