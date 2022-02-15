Concertgebouw Oda Orkestrası İzmir’e geliyor
Holllanda’nın dünyaca ünlü Kraliyet Concertgebouw Orkestrası üyelerinin oluşturduğu Concertgebouw Oda Orkestrası, piyanist Gökhan Aybulus‘un solistliğinde İzmir’de sahneye çıkacak.
Dünyaca ünlü Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası, ünlü piyanist Gökhan Aybulus eşliğinde ilk kez İzmirlilerin karşısına çıkacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği’nin desteklediği etkinlik 21 Şubat Pazartesi günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASM) gerçekleşecek. Dünyaca ünlü birçok sanatçıyla sahneye çıkan Gökhan Aybulus ‘un solistliğini yapacağı etkinliğin başkemancısı Michael Waterman olacak.
Jaap van Zweden, Noa Wildschut gibi dünyaca ünlü solistlerle de sahne alan orkestra AASM'deki etkinlikte Mozart’ın eserleri çalacak.
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