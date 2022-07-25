Çöp evde ölümden dönen çocuk yabancı basında

Temizlik işçilerinden Tuncay Gürel, “Onu gördüğümüzde şok olduk. Sanıyorum o da bizi görünce şok oldu. Çocuk bilincini kaybetmişti. Çocuk bize ‘yabancılar ile konuşmak istemiyorum’ deyince hayretler içerisinde kaldık” demecine yer verdi.