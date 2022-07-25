Çöp evde ölümden dönen çocuk yabancı basında

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:38
<p>Bursa’nın Nilüfer ilçesinde çöp evde mahsur kaldığı ortaya çıkan C.M.A. ABD basınında yer aldı.</p>

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde çöp evde mahsur kaldığı ortaya çıkan C.M.A. ABD basınında yer aldı.

<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">ABD’nin New York Folk internet haber sitesi, Bursa’da çöp evde bulunan 9 yaşındaki C.M.A.’nın ölümden döndüğü skandala yer verdi.</p>

ABD’nin New York Folk internet haber sitesi, Bursa’da çöp evde bulunan 9 yaşındaki C.M.A.’nın ölümden döndüğü skandala yer verdi.

<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">C.M.A.’nın, temizlik işçileri tarafından bulunduğunu ve çocuk esirgeme kurumunda güvence altına alındığını <strong>“istifçi evinde açlıktan ölen çocuk, aile dramını ortaya koyuyor”</strong> başlığıyla yayınladı.</p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8co4dm?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>

C.M.A.’nın, temizlik işçileri tarafından bulunduğunu ve çocuk esirgeme kurumunda güvence altına alındığını “istifçi evinde açlıktan ölen çocuk, aile dramını ortaya koyuyor” başlığıyla yayınladı.

<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">Şans eseri ölümden dönen talihsiz çocuğun bulunmasını ise temizlik işçilerinin verdikleri demeçler ile aktardı.</p>

Şans eseri ölümden dönen talihsiz çocuğun bulunmasını ise temizlik işçilerinin verdikleri demeçler ile aktardı.

<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">Temizlik işçilerinden Tuncay Gürel, <em><strong>“Onu gördüğümüzde şok olduk. Sanıyorum o da bizi görünce şok oldu. Çocuk bilincini kaybetmişti. Çocuk bize ‘yabancılar ile konuşmak istemiyorum’ deyince hayretler içerisinde kaldık”</strong></em> demecine yer verdi.</p>

Temizlik işçilerinden Tuncay Gürel, “Onu gördüğümüzde şok olduk. Sanıyorum o da bizi görünce şok oldu. Çocuk bilincini kaybetmişti. Çocuk bize ‘yabancılar ile konuşmak istemiyorum’ deyince hayretler içerisinde kaldık” demecine yer verdi.

<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">Haber’de ayrıca, C.M.A.’nın biyolojik annesinin aslında teyzesi olduğu bilgisi paylaşıldı.</p>

Haber’de ayrıca, C.M.A.’nın biyolojik annesinin aslında teyzesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

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