'Çorba tartışması' silahlı saldırıya dönüştü: İş yerine ateş açan lokantacı tutuklandı

Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle Eski Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, lokanta sahibi M.S. (63) ile lokantanın yanında bulunan araç tamirci dükkanı sahibi A.A.K. (48) arasında, iş yerine olan dışarıya çorba servisi yapılmaması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine lokanta sahibi M.S., aracından aldığı tüfekle tamirci dükkanına ateş açtı. Lokantacı daha sonra da olay yerinden kaçan A.A.K.’nin peşinden tüfekle ateş açtı.

OLAYDA YARALANAN OLMADI

Olayda yaralanan olmazken, lokantacı M.S., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.