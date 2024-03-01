Çorlu tren katliamında karar seçim sonrasına bırakıldı, aileler mahkeme heyetine tepki gösterdi: ‘Adaleti biz mi sağlayalım?’

Yayınlanma: 01.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.03.2024 - 04:00

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 300’den fazla yaralının olduğu tren katliamına ilişkin davanın 19. duruşması dün Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce duruşma salonuna dönüştürülen Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görüldü. Duruşma öncesinde kazada yaşamını yitirenlerin aileleri ve bazı yaralılar, Çorlu Halk Eğitim Merkezi önüne yürüdü. “Hak, hukuk, adalet” ve “Çorlu için adalet” sloganlarının atılığı yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birçok milletvekili ve siyasi parti temsilcisi de destek verdi. Yürüyüşün ardından aileler bir basın açıklaması yaparak “adalet” çağrısında bulundu.

Duruşma 10 dakika sürdü. Mahkeme heyetindeki bir yargıcın izinde olması nedeniyle mahkeme başkanı, sanıkların son savunmalarının alınamayacağını söyleyerek duruşmayı 25 Nisan’a erteledi. Bunun ardından aileler, “Katilleri koruyorsunuz”, “Adalet siyasetin altında bugün yine ezildi”, “Ya adaleti sağlayın ya da oturduğunuz koltuklardan kalkın” diyerek tepki gösterdi.

Kazada yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz, facianın yaşandığı sırada TCDD yöneticisi olan ve daha sonra görevden alınan Veysi Kurt’un yeniden göreve getirmesini eleştirdi. Öz, “Tek bir evrak bile dosyaya girmezken duruşma iki ay sonrasına ertelendi. Sebep ne biliyor musunuz? Hâkimlerden bir tanesi bu sabah rahatsızlanıp izin almış. Bunun için yıllardır beklediğimiz adaleti iki ay sonraya ertelediler. Bugün burada bizi kalabalık gördükleri için korkup kararı açıklayamadılar. Karar açıklamak için seçimden sonrasını bekliyorlar. Bizi iktidarın gücüne ezdirmeye çalışıyorlar. Hiçbirinizden korkmuyorum. Hepsi bizden korksun! Adaleti biz mi sağlayalım?” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A ÇAĞRI YAPTI

CHP lideri Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak, “Salona bugün girdim ve tarafımı belli ettim. Evlatlarını kaybetmiş iki annenin arasında oturdum. Sen de 25 Nisan günü gel. Madem bu davayla bu kadar ilgilisin. Eğer şu kadar cesaretin varsa, şu kadar yüzün tutuyorsa, eğer gerçekten o kadar cesursan gel tarafını göster. Yanına da yargılatmadığın TCDD genel müdürünü al. O günkü bakanın Binali Yıldırım’ı al. Bu ailelerin gözünün içine bakıp ‘Bizim tarafımız bu’ deyin” diye konuştu. Özel, ezenle ezilen karşı karşıyaysa ezilenden taraf olduklarını belirterek “Benim için senin karşında olmak namus ve şeref borcudur. Biz bu kararın 25 Nisan’a bırakılmasındaki esas mevzuyu da biliyoruz. Kararı seçimden sonraya kaçırıyorsun” diye konuştu.

‘25 NİSAN’DA YİNE BURADAYIM’

CHP lideri Özgür Özel sürece ilişkin eleştirilerde bulundu. Özel, “Bugün karar duruşması dendi. Geldik duruşma salonu ağzına kadar doluydu ve normalde zaten bugün karar vermeyecek olsa bunu avukatlara söyler, ‘Şöyle bir engelim var, iki ay sonraya erteleyeceğim’ der. Bu insanlara bu kadar zulüm etmez. Köylerinden, evlerinden kalkıp, yaşlı gözleriyle, bastonlarıyla, acılarıyla buraya gelen insanlara ‘İki ay sonraya erteledim’ demek vicdansızlıktır, korkaklıktır. Bu kalabalıktan korkup kaçanlar şunu bilsin 25 Nisan’da yine buradayım” dedi.