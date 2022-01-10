Çorlu Tren Katliamı'nda yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel, yaşasaydı 13 yaşında olacaktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 2018 yılında meydana gelen Çorlu Tren Faciası'nda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel, doğum gününde mezarı başında anıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren katliamında yaşamını yitiren 25 kişiden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in bugün doğum günü olması nedeniyle Edirne Uzunköprü Şehir Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

Törene tren kazasında yakınlarını kaybeden vatandaşların yakınları ile birlikte Oğuz Arda Sel’in ailesi ve sevenleri katıldı. Törende anne Mısra Öz, oğlunun mezarına sarılarak gözyaşı döktü.

Ayrıca Mısra Öz, Twitter hesabından duygusal mesajlar içeren bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:

Yaradanın en büyük armağanı;

İyi ki beni seçmişsin bu hayatta.

İyi ki senin annen olmuşum.

İyi ki sen doğmuşsun ömrüme.

Yüreğimde büyüttüğüm canım oğlum ??

13. Yaş günün kutlu olsun anneciğim ??

09.01.2009 - ? #Oğuzarda#OğuzArdaHep9Yaşında#İyikiDoğdunOğuzArdaSel pic.twitter.com/jYB4nXFqHG