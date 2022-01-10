Çorlu Tren Katliamı'nda yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel, yaşasaydı 13 yaşında olacaktı

9 yaşındayken, 8 Temmuz 2018’de yaşanan Çorlu tren faciasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel’in dün doğum günüydü. Annesi Mısra Öz, oğlunun doğum gününü yine onsuz kutladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2022 Pazartesi, 21:09
Çorlu Tren Katliamı'nda yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel, yaşasaydı 13 yaşında olacaktı
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 2018 yılında meydana gelen Çorlu Tren Faciası'nda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel, doğum gününde mezarı başında anıldı.

25 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren katliamında yaşamını yitiren 25 kişiden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in bugün doğum günü olması nedeniyle Edirne Uzunköprü Şehir Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

Törene tren kazasında yakınlarını kaybeden vatandaşların yakınları ile birlikte Oğuz Arda Sel’in ailesi ve sevenleri katıldı. Törende anne Mısra Öz, oğlunun mezarına sarılarak gözyaşı döktü. 

Ayrıca Mısra Öz, Twitter hesabından duygusal mesajlar içeren bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:

 



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