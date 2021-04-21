Çocuğun adı Oğuz Arda Sel

21 Nisan 2021 Çarşamba

Oğuz Arda Sel hep dokuz yaşında, büyümeyecek.

8 Temmuz 2018’de İstanbul-Halkalı seferini yapan yolcu treninde kaldı çocukluğu.

25 kişinin can verdiği, 317 kişinin yaralandığı Çorlu tren kazasında..

Hani şu siyasetçiler, bürokratlar, TCDD’nin üst yönetimi hakkında kovuşturmaya yer verilmeyen, takipsizlik kararı verilen kaza…

İhmallerin, hataların, kusurların üstünün örtüldüğü, adaletin tren enkazının altına süpürüldüğü olay…

Hani evlatlarını, yakınlarını, sevdiklerini kaybeden ailelere polisle, yargıyla, adaletsizlikle zulüm üstüne zulüm edilen facia…

Hani gerçek sorumluların yargılanmadığı, görevden alınmadığı, özür bile dilemediği fiyasko…

Hani hayatını, ölen oğlu ve eşi için adalete adayan Oğuz Arda’nın annesinin kamu görevlilerine hakaret gerekçesiyle hakim karşısına çıktığı, para cezasına çarptırıldığı skandal…

Oğlunun hayatını ondan koparıp alan yüksek otoriteye hiç boyun eğmeden direnen, adalet nöbetinden bir gün bile vazgeçmeyen, ızdırabını hücuma dönüştüren Mısra Öz…

Haklılığından ve sözlerinden titredikleri için mahkemelere sürükledikleri, zift gibi kötülüklerini yüzlerine vurduğu için nefret ettikleri Mısra Öz…

Onlar yok ettikçe, inkar ettikçe, gaddarlıklarını artırdıkça ‘kaderim bu’ demeyen, susmayan, avaz avaz ses çıkaran Mısra Öz…

Dokuz yaşındaki Oğuz Arda Sel’in annesi..

Mısra Öz şimdi bir hastane yatağında virüse karşı mücadele veriyor.

Son sosyal medya mesajında ‘Oksijen desteği olmadan nefes alamıyorum’ demiş.

Bu mesajdan sonra bizim de nefesimiz daraldı.

Mısra Öz’ün direnci, adalet kavgası, inadı ve sesi hepimize derin bir nefes oluyormuş.

Çocuğunun kaybından bu yana her gün azap nefesleri alan bir kadın, milyonların umudu olmuş meğer..

Mısra Öz bugün yoğun bakımda, entübe durumda.

Gerçekte ise vicdanı bitkisel hayatta, adalet anlayışı entübe olan bugünün muktedirleri..

Mısra Öz hesap sormak için uykusundan uyanacak, ben inanıyorum.

O geri dönene kadar bize düşen, kasıtlı bir facia için onun adalet çığlığını asla unutturmamak…

Bu çocuğun adı Oğuz Arda Sel

8 Temmuz Çorlu tren katliamında hayatını kaybetti

Bugün tam 1018 gün oldu

Adını da yüzünü de iyi EZBERLE!