Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden aileler, altı yıldır adalet mücadelesi veriyor

Yayınlanma: 06.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.04.2024 - 04:00

Yalnızca 10 dakika süren dava 25 Nisan’a ertelendi. Cumhuriyet, duruşmanın görüldüğü gün, katliamın yaşandığı dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü olan İsa Apaydın’ın yönetici olarak görev yaptığı şirkete Hatay Samandağ’da yapılması planlanan 1 milyar 277 milyon TL değerindeki yol ihalesinin verildiğini ortaya çıkarmıştı.

35 TANE DAHA ALDI

Ailelerin yargılanmasını istediği Apaydın’ın şirketine 6 milyar 910 milyon 910 bin 910 TL’lik bir kamu ihalesi daha verildi. Karayolları Genel Müdürlüğü, 28 Şubat’ta Mersin ile Aydıncık arasında bulunan ErdemliSilifke ve Taşucu yolunun ikmal yapımı için ihaleye çıktı. İhaleyi Apaydın’ın ticari temsilcisi olduğu ve sınırlı

imza yetkisinin bulunduğu Deha Altyapı Anonim Şirketi aldı. 6.9 milyar TL’lik ihale, iktidarın “tanıdık” şirketlere ihale verebilmek için sıkça kullandığı pazarlık usulüyle yapıldı. Şirket şimdiye kadar 35 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin arasında deprem nedeniyle hasar gören demiryollarının onarımı ve yine depremden hasar alan yolların onarımı gibi dikkat çeken birçok konu yer alıyor. Şirketin 2014 yılından bu yana aldığı kamu ihalelerinin toplam bedeli ise 11 milyar 520 milyon 713 bin TL